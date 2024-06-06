Çanakkale'de araziye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Gülpınar-Babakale köyleri arasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çanakkale'de araziye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Gülpınar-Babakale köyleri arasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülpınar köyünden Babakale köyüne giden Nezahat Güçlü idaresindeki 34 ZC 3383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinlik araziye yuvarlandı. Kazada yaralanan Güçlü, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.