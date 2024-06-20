Cankurtaranların hayat nöbeti: Bayramda 16 kişiyi ölümün kıyısından aldılar

Sakarya’nın denize kıyısı olan ilçelerinde hayat nöbetine geçen cankurtaran ekipleri, Kurban Bayramı süresince 16, göreve başladıkları günden bu yana ise 20 kişiyi ölümün kıyısından aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Sakarya sahillerinde Kurban Bayramı boyunca güvenliği artırdı. Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde 8 Haziran’da göreve başlayan ekipler, arife gününden bayramın 4’üncü gününe kadar 16 boğulma vakasına müdahale etti. Ekipler, göreve başladıkları günden bu yana da 20 kişiyi Karadeniz’in dalgaları arasından kurtardı. Ekipler, 3 ilçede toplam 45 kule ve 72 cankurtaranla boğulma olaylarına müdahalede bulundu. Binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Sakarya sahillerinde alınan yüksek tedbirler, boğulma vakalarının da düşmesinde büyük rol oynadı.

“Sezon öncesinde arkadaşlarımızı çeşitli testlere ve eğitimlere aldık”

Tatilcileri sürekli bir arada tutuklarını ve güvenlik önlemlerini arttırdıklarını belirten Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, “8 Haziran’dan bu yana Kaynarca, Kocaali ve Karasu’da 45 kule ve 72 cankurtaranla beraber hizmet verdik. Sezon öncesinde arkadaşlarımızı çeşitli testlere ve eğitimlere aldık. Bayram hazırlığını farklı şekilde yaptık. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar ve İtfaiye Daire Başkanımız Vedat Selamet’in talimatlarıyla bayram için ayrı bir program hazırladık. Geçen seneye nazaran daha çok vatandaşın gelmesine rağmen cankurtaranlarımız onların adeta enselerinde biterek uyarılarda bulundu ve bir arada tutmaya çalıştı. İnsanlar, bayram tatillerini doya doya Karasu’da yapıyor” dedi.

“Boğulma vakalarının 16’sı Kurban Bayramı’nda meydana geldi”

8 Haziran’dan beri 20 boğulma vakasına müdahale ettiklerini belirten Karaca, “Boğulma vakalarının 16’sı Kurban Bayramı’nda meydana geldi. Bu sayının geçen yıllara göre az olmasının sebebi cankurtaranların sürekli tatilcileri uyarmasıdır. Bunun karşılığını da vaka sayılarının düşmesiyle aldık. Ekiplerimiz hiç oturmuyor, sürekli gözleri denizde. Sezonu kayıpsız atlatmak ve Karasu’nun o kötü imajını değiştirip, güvenli sahil olarak adlandıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Cankurtaranların olduğu bölgelerde denize girmeyi tercih ediyoruz”

Cankurtaranların kendilerine güven verdiğini belirten Zeynep Özlem Karakelle, “Bir kadın yaralandı ve cankurtaranlar hemen müdahale etti. Herkesi belli bir alanda tutmaya çalışıyorlar. Daha sığ yerlerde değil cankurtaranların olduğu bölgelerde denize girmeyi tercih ediyoruz” derken Beyhan Köse, “Güvende odluğumuzu hissediyoruz. Çok ilgililer, anında müdahale ediyorlar” şeklinde konuştu.