Çayırdere’de Ses Getiren Tohumluk Arpa Dağıtımı

Silivri Belediyesi tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerine aralıksız devam ediyor. 2019 yılında başlattığı Çiftçiye Tohum Desteği Projesi’ne devam eden Silivri Belediyesi, ürettiği tohumluk arpaları Çayırdere Mahallesi’nde düzenlediği “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile çiftçilerle paylaştı. Törende 60 çiftçiye maddi değeri 72.000 TL olan 12 ton tohumluk arpa hediye edildi. Çayırdereli çiftçiler bu tohumlarla toplamda 600 dönüm araziyi ekebilecek. Klarnet ve davul eşliğinde tohumluk arpalarını teslim alan çiftçiler, üreticilere yönelik desteklerinden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Silivri Belediyesi, daha önce ekilmeyen, atıl durumdaki 1.000 dönüm belediye arazisine yaptığı yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpalardan elde ettiği 400 ton ürünü, 200’er kiloluk dilimler halinde 2.000 çiftçiye dağıtmaya devam ediyor. Üreticilere yapılan tohumluk arpa desteğinin karşılığı toplamda 2,5 milyon TL. Silivrili çiftçiler bu ürünlerle 20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar tohumluk olarak kullanabilecek. Proje tamamlandığında Silivri Belediyesi çiftçilerin yaklaşık 25 milyon TL ciro yapmasına imkân sağlamış olacak.

DOĞAN BİLGİÇ: “BAŞKANIMIZA DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törenin açılış konuşmasını yapan Çayırdere Mahalle Muhtarı Doğan Bilgiç, “Başkanımız Volkan Yılmaz’a mahallemizde üretim yapan hayvancılara saman, çiftçilerimize tohumluk arpa desteğinde bulundukları için halkım adına teşekkür ediyorum. Ayrıca okul ve köy binamızın boya ve bakımlarına yapmış oldukları destekler ile Pazar yerimizi düğün yapılabilir hale getirdiği için kendisine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

SABRİ ÖZER: “TARIM NEREDEYSE UNUTULMAYA BAŞLAMIŞTI”

Bilgiç’in ardından kürsüye gelen Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, “Tarımın unutulmaya başladığı bu bölgede Belediye Başkanımızın yaptığı destekleri çok önemli buluyorum. Dünyada ve Türkiye’de tarım girdilerinin arttığı düşünüldüğünde Silivri’de geçtiğimiz yıl yapılan ve bu yıl yapılan tohumluk arpa desteği çiftçilerimiz için büyük bir ekonomik kazanç. Üstelik bu tohumlar ilaçlanmış ve hazır paketlenmiş olarak halkımıza sunuluyor. Ben Başkanımız Volkan Yılmaz’a bu katkılarından dolayı teşekkür ediyor, tarıma ve hayvancılığa yönelik desteklerine devam etmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“BİRÇOK BADİREYİ BİRLİKTE AŞACAK GÜCE SAHİBİZ”

Törendeki konuşmasına ülkemizin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili başlayan Başkan Yılmaz, “Öncelikle yurdumuzun çeşitli illerinde devam eden orman yangınlarının bir an önce son bulmasını diliyorum. Biz birçok badireyi birlikte aşacak güce sahip büyük bir milletiz. Bu yangınlar devam ederken herkesin ne konuştuğuna, ne yazdığına, sosyal medya üzerinden ne paylaştığına dikkat etmesi gerekir. Ortada bir yangın varken, ortada ülkenin yeşili ve doğası yaparken bu işin partisi, bu işin siyaseti olmaz, olmamalı. Yangınlar söndürüldükten sonra hata nerede, eksik nerede, bu afetlere nasıl hazırlanmalı ve neler yapmalıyız bunların bilançosu ortaya çıkarılır. Bu tür afetlerde hep birlikte bir yumruk olarak hem bu sabotajı yapanlara hem de Türkiye üzerinden hesap yapanlara cevap vermemiz gerekiyor.” dedi.

“ÜRETİME OLAN İNANCINIZI KAYBETMEYİN”

İlçede belediye tarafından yürütülen tarım faaliyetleri hakkında konuşan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak bu yıl daha önce ekilmeyen, dikilmeyen 2 bin 500 dönüm belediye arazimizde tarım faaliyetleri yürütüyoruz. Bu arazilerin 1.000 dönümüne arpa, 500 dönümüne buğday, 500 dönümüne ayçiçek ve 75 dönümüne mısır ektik. Geriye kalan 500 dönüm arazimizi de başta kadın üreticilerimiz olmak üzere domates, bamya veya kavun ekmek isteyen çiftçilerimize üçer beşer dönüm olmak üzere bedelsiz olarak tahsis ettik. Yaptığımız bu tarım faaliyetleri kapsamında elde ettiğimiz ürünlerle ilçemizde üretim yapan vatandaşlarımızı destekliyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Yaptığımız arpa ekiminden elde ettiğimiz yaklaşık 400 ton tohumluk arpayı köylerimizde üretimle iştigal eden vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Dağıttığımız tohumluk arpanın değeri yaklaşık 2,5 milyon TL. Bununla birlikte yine ektiğimiz ürünlerden çıkan 50 bin ton samanı dar gelirli hayvancılarımıza ücretsiz hibe ediyoruz. Bu 50 bin balya samanın değeri ise yaklaşık 1,5 milyon TL. Geçtiğimiz yıl 75 dönüm arazimize ayçiçek ektik ve elde ettiğimiz 5 bin litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk telenekerle 1.000 ihtiyaç sahibi ailemizin mutfağına ulaştırdık. Bu yıl ise ayçiçek hasadından elde edeceğimiz 50 bin litre ayçiçek yağını yine 5’er kiloluk tenekeler halinde 10 bin ailemizle paylaşacağız. Arazilerimize ektiğimiz mısırın hasadından 500 ton silajlık mısır elde etmeyi hedefliyoruz. Bu mısırları 500 kiloluk torbalar halinde 1.000 çiftçimize hediye edeceğiz. Yine sebze meyve fidesi dağıtımlarımız olacak. Arıcılık faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında 8 farklı ayçiçek tohumunun deneme ekimini gerçekleştirdik. Yeter ki siz üretin, üretime olan inancınızı kaybetmeyin. Biz bu destekleri artırmaya, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“KAÇAK YAPILARIN HEPSİNİ BAŞLARINA YIKACAĞIM”

Tarım, orman ve hazine arazilerindeki kaçak yapılara göz yummayacağını dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’de maalesef bir kaçak yapı sorunuyla karşı karşıyayız. Ben göreve geldiğimden beri atalarımızdan miras değil emanet olarak bize kalan bu toprakları korumanın namus borcu olduğunu söylüyorum. 2017 yılında çıkarılan imar barışı öncesi yapılan binalara ne yazık ki bir şey yapamıyoruz ancak bu tarihten sonra Silivri’de yapılan 400’ün üzerindeki kaçak yapıyı yıktık. Tarım, orman ve hazine arazilerine yapılan bu kaçak yapılarla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ben buraya bir bina yaparım, belediye başkanı da oy kaybederim düşüncesiyle burayı yıkmaz diye düşünenler avuçlarını yalayacak göreceksiniz. İmar izni olmayan bölgelere kaçak yapı yapanları kartvizitinde ne yazarsa yazsın, amcası, abisi, dayısı kim olursa olsun o binaların hepsini başlarına yıkacağım. Ben bu konuda hepinizden destek istiyorum. Çünkü 80 tane zabıta ile İstanbul’un en büyük yüzölçümüne sahip ilçesinde bu yapıları tespit etmek mümkün değil. Üstelik bazıları öyle yerlere yapılıyor ki helikopterlerden başka bir şeyle nerede olduklarını belirlemek çok güç. Siz yapım aşamasında gördüğünüz kaçak yapıları belediyeye ihbar edin, sonrasında eğer orayı yıkmazsak gelin benim yakama yapışın.” ifadelerini kullandı.

Tohum dağıtım törenine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kara, STK Temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Tören çiftçilerin tohumlarını teslim almalarının ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021, 07:26