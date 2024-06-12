Çeltik Mahallesi'nde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle orman ve tarım alanlarında yangın riskinin arttığını vurguladı. Başkan Balcıoğlu, "Bu alanlarda piknik yapmaktan kaçınalım, cam şişe ve sigara izmariti gibi yangına neden olabilecek maddeleri atmayalım. Hep birlikte doğamızı koruyalım" dedi.

Vatandaşlara yangın riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunan Balcıoğlu, doğamızı koruma konusunda duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, bölgedeki vatandaşların da dikkatli olmaları istendi.