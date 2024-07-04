CHP Milletvekili Torun'dan Balcıoğlu'na ziyaret

Başkan Balcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekilimiz Seyit Torun’u belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için kıymetli vekilimize çok teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Silivri'nin geleceği için planlanan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Seyit Torun, Başkan Balcıoğlu'nun Silivri'ye yönelik plan ve projelerinden duyduğu heyecanı dile getirdi. Torun, "Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu'nu makamında ziyaret ettim. Başkanımızın Silivri'ye ilişkin plan ve projeleri beni de heyecanlandırdı. Kendisine başarılar diliyor, nezaketine teşekkür ediyorum," dedi.