Çolak: Birlik ve dayanışmayla Silivri'yi geleceğe taşıyoruz

Silivri Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda CHP Grup Sözcüsü Önder Çolak, 2024 yerel seçimlerinden bu yana geçen süreci değerlendirdiği, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun liderliğinde gerçekleştirilen projeleri öne çıkardığı ve 2025 yılına dair hedefleri paylaştığı dikkat çekici bir konuşma yaptı.

ÇOLAK: CUMHURİYET HALK PARTİSİ ARTIK TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ

Konuşmasına 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin elde ettiği başarıyı vurgulayarak başlayan Önder Çolak, partinin artık ülkenin birinci partisi konumunda olduğunu söyledi. CHP'nin yerel yönetimde Türkiye nüfusunun %60'ını temsil ettiğini belirten Çolak, bunun vatandaşların partiye olan güveninin bir yansıması olduğunu dile getirdi.

“Bu güvene layık olabilmek için her bir CHP'li gece gündüz çalışıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle bize oy vererek destek olan her bir vatandaşımıza minnettarız” diyen Çolak, Silivri'nin seçimlerde elde ettiği zaferi de özel olarak kutladı. “Silivri tarihine geçecek şekilde, 17 bin farkla kazandık. Bu, birlik ve beraberliğin zaferidir” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BORA BALCIOĞLU'NA ÖVGÜ

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu, seçim zaferindeki liderliği ve seçim sonrası çalışmalarından ötürü öven Çolak, “Silivri'nin evladı, Silivri sevdalısı Bora Balcıoğlu'nun inancı ve emeği olmasaydı, bu başarıyı yakalamamız mümkün olmazdı” dedi. Çolak, Balcıoğlu'nun halka dokunan projelerle Silivri'yi farklı bir noktaya taşıdığını söyledi.

2024 YILINDA HAYATA GEÇEN ÖRNEK PROJELER

Çolak, 2024 yılında Silivri Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projeleri anlattı. Şehrin her kesimine dokunan, halkın ihtiyaçlarını gözeten projelerden söz etti.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun özellikle çocukların eşit şartlarda büyümesine yönelik projelerine dikkat çeken Çolak, ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu bir dönemde bu hizmetlerin anlamının büyük olduğunu ifade etti. “Kahvaltı Desteği, Sabah Çorbası, Burs Programı, Bayramlık Yardımları ve Eğitim Desteği ile Çocuk Şenlikleri gibi projelerle her çocuğun eşit haklara sahip olduğu bir Silivri vizyonunu hayata geçirdik” diyen Çolak, Balcıoğlu'nun bu alandaki hizmetlerine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın geleceği için yapılan her yatırım bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

TARIMSAL ÜRETİMDE BÜYÜK BAŞARI

Çolak, Silivri Belediyesi'nin “İstanbul'un en büyük çiftçisi” olduğunu belirtti ve 2024 yılında tarımsal üretime yönelik destekleri detaylandırdı. Belediye, çiftçilere mazot, gübre, ekipman, yerli tohum, ayçiçeği ve kışlık fide desteği sağladı. İBB ile iş birliği içinde gerçekleştirilen bu çalışmaların toplam değeri 100 milyon TL'yi aştı. Ayrıca, küçük ölçekli balıkçılar için ekipman desteği ve distilasyon eğitimleri de hayata geçirildi.“Bu başarıda, Başkanımız Balcıoğlu'nun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderlikleri büyük rol oynadı. Çiftçimize ve üreticimize desteğimiz devam edecek” dedi.

SOSYAL YARDIMLAR VE HALK SAĞLIĞI PROJELERİ

Silivri Belediyesi'nin sosyal yardımlar konusundaki öncülüğüne değinen Çolak, özellikle HPV aşısı projesini vurguladı. Belediyenin, başta genç kadınlar olmak üzere halk sağlığına yönelik bu adımı, diğer belediyeler tarafından örnek alınıyor. Gıda Bankası ve Aşevi gibi hizmetlerle de ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirten Çolak, “Bu hizmetler, Atatürk'ün ‘Kimsesizlerin kimsesi olmak' sözünden ilham alıyor” diyerek, zorluklar karşısında dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

2025 YILINA UMUTLA BAKIŞ

Konuşmasının sonunda 2025 yılı hedeflerini paylaşan Çolak, “Başkanımız Bora Balcıoğlu, 8 ay gibi kısa bir sürede yüzlerce projeyi hayata geçirdi. Ama bu daha başlangıç.” dedi. Çolak, Silivri Belediyesi'nin sosyal projelerden tarımsal üretime kadar her alanda lider olmaya devam edeceğini belirtti.2025'in ilk etkinliği olarak özel çocuklar için düzenlenen yılbaşı kutlamalarını örnek gösteren Çolak, “Başkanımız, her bireyin yaşamına dokunan bir vizyonla hareket ediyor” dedi. Ayrıca sahil bölgesinde yapılan yılbaşı eğlencesiyle ilgili olumsuz yorumlara da değinerek, “Silivri'de halkın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.