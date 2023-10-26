Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’u resmi törenle karşıladı.

Konuk Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’un içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Berdimuhammedov’a protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Berdimuhammedov’un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Berdimuhammedov, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba Asker’ diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Berdimuhammedov, merdivenlerde Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Berdimuhammedov, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık edecek ve sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.