Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli maç için Almanya'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı izlemek üzere Kısıklı'daki evinden çıkarak Almanya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli maç için Almanya'ya hareket etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı izlemek üzere Kısıklı’daki evinden çıkarak Almanya’ya gitti.

A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile saat 22.00’ de Almanya’nın Berlin’de Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak.

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