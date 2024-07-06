TEM otoyolunda tur otobüsü kamyona çarptı: 2'si çocuk 8 yaralı

TEM otoyolu Silivri’den İstanbul İstikametine seyir halinde olan tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden kamyona çarptı. Kazada 2’i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM otoyolu Silivri istikametinden İstanbul istikametine gelen tur otobüsü Avcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, BH8717 PP Ukrayna plakalı tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen 34 DP 7798 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, öndeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Toplam 5 aracın karıştığı kazada ikisi çocuk sekiz kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

“Kamyona vurunca kamyonun kasası sol tarafı biçti. Toplamda 5-6 araç kazaya karıştı”

Kazaya karışan aracın sürücüsü Mustafa Yanaral, “Birden bir patırtı koptu, otobüs sağ tarafa girdi, o arada kamyona vurdu. Kamyona vurduktan sonra kamyon bize vurdu. Allak bullak oldu, bir anda can pazarı. Çok yaralı var, otobüsün sol tarafındakilerin hepsi yaralı. Kamyona vurunca kamyonun kasası sol tarafı biçti. Toplamda 5-6 araç kazaya karıştı. Çünkü biz öndeydik bize vurunca biz de öndekine vurduk. Benim vurduğum araç kaçtı” dedi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.