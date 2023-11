Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Orta Vadeli Program çerçevesinde turizm yıl sonu hedefimiz 55 milyar doları aşmak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Orta Vadeli Program çerçevesinde turizm yıl sonu hedefimiz 55 milyar doları aşmak” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6. Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldı. Fuara Yılmaz’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve birçok vatandaş katıldı. Yılmaz, sözlerinin başında, ülkemizi “81 il 12 ay turizm” anlayışıyla buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve başarı dileklerini iletti. Yılmaz, Türkiye Yüzyılı’nda 2’inci büyük ekonomik merkezi olarak Ankara’nın öncü bir rol oynayacağına inandıklarını ifade etti.

Yüz yıllık birikimi olan, tecrübesi olan bir cumhuriyete sahip olunduğuna işaret eden Yılmaz, “Büyük kazanımlara sahibiz. İşte bu sağlam zemin üzerinden şimdi ikinci yüzyılımıza başlangıç yapıyoruz. Bu Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı olarak isimlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılının öncü şehirlerden biri yine Ankara olacaktır. Nasıl ki cumhuriyetimizin kuruluşuna, başkentlik yaptıysa Türkiye Yüzyılının da başkenti Ankara olmaya devam edecektir” dedi.

Turizm’in, farklı kültürleri tanımaya, yeni yerler görmeye, diğer yaşam tarzlarıyla tanışmaya olanak tanıyan bir alan olduğuna değinen Yılmaz, “Kendi içinde sağladığı ekonomik değere ilave olarak yeni ilişkilerin gelişmesine çok çeşitli alanlarda yeni kapılar açılmasına vesile olan bir sektör. Sadece ekonomik bir alan değil, toplumlar arası ilişkileri geliştiren, aslında dünyanın huzuruna, barışına da büyük katkılar sunan bir alan” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda özellikle ulaşım ve teknolojide yaşanan dönüşümler turizm sektörünü ve tüketicilerin talebini önemli ölçüde etkilediğinin altını çizen Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“ Sektör bugün dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen alanlardan biri haline gelmiştir. Oluşturduğu istihdam, dış ticaret açıklarının kapatılmasına sağladığı katkı, kalkınma, yerel ve ulusal düzeyde her bakımdan turizm, makro politikalarımız açısından da kilit role sahip öneme sahip sektörlerden biridir.”

12. Kalkınma Planın geçilen günlerde mecliste kabul edildiğini hatırlatan Yılmaz, “Oradaki amacımız cari açığımızı sıfır seviyelerine doğru yaklaştırmak. Burada turizmin çok önemli bir katkısı olacak. Türkiye mal ticaretinde daha fazla açık veren bir ülke ama hizmet ticaretinde fazla veren bir ülke. Bu çerçevede turizm makro politikalarımızın da çok önemli bir parçası. 2033 beklentilerine baktığımızda dünyada 15 buçuk trilyon dolarlık bir büyüklükten, ekonomik katma değerden bahsediyoruz. Yine 430 milyon kişilik bir istihdam rakamından, dünya ölçeğinde bahsediyoruz. Dolayısıyla bu pastadan ülkemizin daha fazla pay alması en büyük amaçlarımızdan bir tanesi” dedi.

“Küresel salgın döneminde tüm dünya gibi biz de etkilendik ama salgın sonrası dönemde en başarılı ülkelerden biri olduk”

Turizmi sadece deniz, kum, güneşten ibaret olmadığını ifade eden Yılmaz, “Deniz, kum, güneş elbette önemli. Çok sürükleyici alanlar. Ama biz hiçbir zaman turizmi, kum, deniz, güneşten ibaret de görmedik. Bunlar önemli ama bunların yanına mutlaka farklı turizm alanlarını da koymalıyız diye düşündük. Kültür, doğa, tarih, sağlık, termal, kış, kongre ve eko turizm gibi pek çok alanla turizmimizi çeşitlendirdik. Küresel salgın döneminde tüm dünya gibi biz de etkilendik ama salgın sonrası dönemde en başarılı ülkelerden biri olduk. En hızlı bir şekilde salgının etkilerini atlatıp salgın öncesinin de üstüne çıkan bir performans sergiledik” ifadelerini kullandı.

“Orta Vadeli Program çerçevesinde yıl sonu hedefimiz 55 milyar doları aşmak”

Orta Vadeli Program çerçevesinde yıl sonu hedeflerinin 55 milyar doları aşmak olduğunun altını çizen Yılmaz, “Ülkemize gelen yabancı turist sayısı son 20 yılda 3.4 kat artmış durumda. 2022 yılında 51.4 milyon kişiye ulaştık. Yani 50 milyon sınırını aştık. Bundan da daha önemli olan 45.2 milyar liralık bir turizm gelirine ulaşmış olduk. Bu yılın ilk 9 ayında da 42 milyar dolara ulaşmışız. Orta Vadeli Program çerçevesinde yıl sonu hedefimiz 55 milyar doları aşmak. Tabii çevremizde birçok olumsuzluklar yaşıyoruz maalesef. Kontrol edemediğimiz bazı jeopolitik gelişmeler ister istemez bütün bu süreçleri etkiliyor. Ama buna rağmen inşallah hedeflerimizi tutturacağız” şeklinde konuştu.

Katma değer yüksekli turizm sektörü oluşturduklarına işaret eden Yılmaz, “2017 yılı sonunda kişi başı gecelik getiri turizmde 65 dolarmış sadece. Sayın bakanımız da hep bunu vurgular, altını çizer. Turist sayısına veya işte başka şeylere bakmayın. Gecelik getiriye bakın der haklı olarak. Bu bazda baktığımız zaman bu 65 doların kişi başına gecelik getiri olan iki bin yirmi iki yılında seksen dokuz dolara çıktığını görüyoruz. 2023 yılında ise yani içinde bulunduğumuz yıl 100 dolara ulaşmış durumda. Bu şu anlama geliyor. 2017’den 2023 çok kısa bir sürede gecelik kişi başı gelir yüzde 55 artmış dolar bazında. Bunun anlamı şu Türkiye artık çok daha katma değeri yüksek bir turizm sektörüne sahip. İnşallah daha da yukarıdaki rakamları görürüz” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirilen devrim niteliğindeki ilerlemelerden turizm sektöründe payını almıştır”

Bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen Travel Expo Ankara Turizm Fuarı’nın başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye’ye ekonomik olarak katkı sağlayacağını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “6. Travel Expo Turizm ve Seyahat Fuarı’nın hayırlı olmasını dilerken bu buluşmanın turizm potansiyeline yeni katkılar yapacağına yürekten inanıyorum. Turizm dünya çapında büyük bir yarışında alanıdır. Allah vergisi tabiat güzellikleri ile tarih ve coğrafyanın icabı medeniyet lokasyonlarına sahip ülkeler bu yarışa önde başlamakta. Mevcut zengin turizme, modern ve gelişmiş icaplarını da eklediklerinde ise sektör itici ve sosyal ekonomik güç olmaktadır. Türkiye’de gerek tabiat varlıkları ve tarihsel zenginlikleri gerekse gelişmişlik düzeyine her ülkeden farklı misafirlerin beklentilerine fazlasıyla cevap verebilecek bir turizm ülkesidir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirilen devrim niteliğindeki ilerlemelerden turizm sektöründe payını almıştır. 2002 yılında ziyaretçi sayısı bakımından dünyada 17. sırada olan Türkiye 2022 yılında 51 milyon 400 bin ziyaretçi ile dördüncü sıraya yükselmiştir. Türkiye 2002’de 12.4 milyar dolar gelirden de 2022 yılındaki 46 milyar 500 milyon dolar gelire ulaşmış ve dünya sıralamasında yedinci sıraya yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

“Ankara birçok medeniyetin beşiği olmasının yanı sıra çok sayıda tabiat güzelliğine de sahiptir”

Ankara’nın birçok tarihi ve doğal güzelliklere sahip olduğunu, 2002’den bugüne Ankara’da konaklama tesislerine gelen toplam ziyaretçi sayısında 5 katlık bir artış olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, şu sözleri kaydetti:

“Sektördeki bu gelişmişlikte başkentimiz aldığı paya gelince, Ankara’mız milli mücadeledeki konumu, başkent kimliği, tarihe şahitlik etmiş pek çok devlet kurumunun halen faal olan lokasyonları ile bir cazibe merkezidir. Ankara aynı zamanda birçok medeniyetin beşiği olmasının yanı sıra çok sayıda tabiat güzelliğine de sahiptir. Transferler için kara ve demir yolunun gelişmiş imkânları da şehrimize büyük fırsatlar sunmaktadır. Tematik bir seyahat tercihi olan turistik doğu ekspresi ise başlı başına bir marka haline gelmiştir. Verilere baktığımızda hem Ankara’da mukim olan hem başka şehirlerden vatandaşlarımız hem de farklı ülke ziyaretçilerini, Ankara’nın turistik potansiyeli buluşturmalar aslında fazla zorluğumuz bulunmuyor. 2002’de Ankara’da konaklama tesislerine gelen toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 200 bin iken geçtiğimiz yıl 3 milyon 200 bin olmuştur. 2022 yılında ise toplam 5 milyon 600 bin olarak gerçekleşmiştir” açıklamalarında bulundu.”

“Ankara sağlık turizminde de büyük bir hacme sahiptir”

Ankara’nın sağlık turizminde önemli bir hacme sahip olduğunun altını çizen Ersoy, “Ankara sağlık turizminde de büyük bir hacme sahiptir. Sağlık tesis sayısı 406, aracı kuruluş sayısı ise 113 olurken geçen yıl 337 bin yabancı hasta, 2 milyon 300 bin tedavi olmuştur. 2021’de 756 milyon dolar olan gelir 2022’de 1 milyar 100 milyon dolara, ilk on ayda ise 763 milyon dolara ulaşmıştır. Ankara’da bulunan 77 müzeyi geçen yıl 7 milyon 900 bin kişi ziyaret etmiştir. Ayrıca, Arkeoloji ile birleştirdiğiniz zaman iyi bir örnek olma fırsatımız var. Bakanlık olarak Ankara’nın turizm birikimini daha da zenginleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Gerçekleşen Başkent Kültür Yolu Festivali‘nde bu yıl çok sayıda etkinliği ziyaretçi ve sanatseverlerle buluşturduk. Ankara’mızın en önemli kültürel değerlerinden olanaklı Gordion Antik Kenti ile Anadolu’nun orta çağı dönemi ahşap direkli ve kirişli camiler arasında olan Ahi Şerafettin Camii UNESCO kalıcı miras Listesi’ne alınması bizi sevindiren bir diğer gelişme oldu. Kalıcı miras listesindeki kültür varlıklarımızın sayısını her yıl daha da arttıracağız yine Ankara Atatürk Kültür merkezi binasında Türk tarihini başlangıcından itibaren her dönemi yansıtan yazılı ve sözlü tarihimizi yaşantımızı her tür belgesiyle, objesiyle ortaya koyan bunları tek bir çatı altında toplayan Türk Tarihi Müzesi kurulması da planlarımız arasında 6.’sı gerçekleştirilen Travel Expo Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın sektör paydaşlarının verimli bir buluşma zemini olacağına inanıyorum. 75 bini aşkın ziyaretçi beklenen fuarın Ankara’nın turizm potansiyeline çok büyük katkı sağlayacağına eminim” değerlendirmelerinde bulundu.

“2022 yılında dünyada 963 milyon turist, uluslararası seyahat gerçekleştirdi ve 1 trilyon dolar harcama yaptı”

2022 yılında dünyada 1 milyara yakın insanın uluslararası seyahat gerçekleştirdiğini ve küresel çapta 1 trilyon dolar harcama yapıldığını vurgulayan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Bu yıl ayrıca Ankara Ticaret Odamızın ve Ankara’nın Başkent Oluşunun da 100’üncü yılı. İkinci yüzyılın ilk günlerini yaşadığımız bu süreçte, turizm sektörü seyahat acentelerinden otellere, sağlık turizmi merkezlerinden büyükelçiliklere, karavan turizminden dağ turizmine kadar tüm unsurlarıyla Başkent Ankara’da, ATO Congresium’da yer alıyor. Küresel ölçekte turizm, pandeminin ardından toparlanma sürecine girdi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2022 yılında dünyada 963 milyon turist, uluslararası seyahat gerçekleştirdi ve 1 trilyon dolar harcama yaptı. Kişi başına ortalama harcama bin 51 dolar olarak gerçekleşti. 50 milyonun üzerinde turist ağırlayan Türkiye ise en çok ziyaretçi alan dördüncü ülke olarak 46 milyar doları aşan bir gelir elde etti. Turist başına ortalama harcama 816 dolar düzeyinde oldu. Pandemi öncesine göre yükselen bu rakamla da Türkiye, küresel düzeyde yedinci sırada yer aldı. Bu yılın ilk dokuz ayında da ülkemize gelen turist sayısı 45 milyonu, turizm geliri de 42 milyar doları aştı. Ankara Ticaret Odası olarak, Başkentimiz Ankara’nın sağlık, fuar, kongre ve toplantı turizminde ilerlemesi için çalışmalar yürütüyoruz. Fuarlar her zaman ekonominin ve dolayısıyla turizmin dışa açılan kapısı ve gelişmeyi yönlendiren vitrini konumundadır. TravelExpo’nun bu yıl daha da büyüdüğünü ve çeşitlendiğini görmekten dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.