Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından ilk yardım ve afet eğitimi alarak mahalle afet gönüllüsü olan gençlere, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Çanakkale gezisi düzenlendi.

Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında mahalle afet gönüllüsü olan gençlere Çanakkale gezisi düzenledi. Muhtemel afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde birlikte hareket edebilmek için Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma (ESAK) ekibi tarafından ilk yardım ve afet eğitimi alan gençler, düzenlenen gezide tarihe tanıklık etti. Çanakkale’de; Mecidiye ve Namazgah Tabyaları, Hastane Müzesi, Şehitler Abidesi, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Şehitler Anıtı ve Conk Bayırı ziyaret edildi. Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı toprakları gezme fırsatı bulan gençler, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.