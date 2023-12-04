Depremin merkezi Mudanya'da büyük panik

Bursa’nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıklarında AFAD verilerine göre sabah 10.42 de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda korkuya sebep oldu. Bir marketin raflarındaki ürünler yerlere saçılırken, bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. Vatandaşlar Gemlik ve Mudanya’da bakanlık ve yerel yönetimlerin adım atması gerektiğini kaydettiler.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıklarında sabah 10.42 civarında 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 3 dakika sonra 4.5 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi. Deprem sadece Bursa’da değil, İstanbul başta olmak üzere, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve civar şehirlerde de hissedildi. Depremin ardından en büyüğü 3.8 olmak üzere bir dizi arttı deprem de meydana geldi. Deprem anı işyerleri ve evlerin güvenlik kamerasına da yansırken, yaklaşık 10 saniye sürdü. Güvenlik kameralarında vatandaşların dükkanlarından kaçışma anı da görüntülere yansıdı. Mudanya Güzelyalı Mahallesi’nde bir apartmanın balkonunda çatlak oluşurken, bir başka apartmanın ise sarsıntıdan bacasının çatladığı öğrenildi. Ayrıca Mudanya’dan çıkmak isteyen vatandaşlar da ilçe merkezinde yoğun bir trafik oluşturdu.

Mudanya’da hediyelik eşya satan bir esnaf Kozan Yıldırım ise, depremde raflarında bir takım ürünlerin düşüp kırıldığını belirterek, “2-3 bin lira hasarım var. O da bir şey değil. Sonuçta bu Allah’tan gelen bir şey. Hepimiz can taşıyoruz elbette korktuk” dedi.

Bir başka esnaf Emre Bilen ise, “Çok büyük bir panik yaşadık, fena sallandı. Malımızda bir zarar yok. Panikle birlikte çocuklarımıza, ailemize koştuk. İnsanlar sokaklara döküldü, trafikte de bir yoğunluk oluştu” diye konuştu.

Bir diğer esnaf ise, “Kimse beklemiyordu, herkes koşturmaya başladı. En büyük sorun kimse ne yapacağını bilmiyordu. Nereye kaçacağını bilmiyor. Aşağısı deniz, yukarısı evlerle dolu. Şu köşedeki bina deprem dayanıklılık testinden geçemedi. Bir ay içinde yıkılacak denildi, bekliyoruz. Herkes çok korktu” ifadelerini kullandı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından Bursa depremini şu sözlerle değerlendirdi; “Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale dönüştürülmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun.”