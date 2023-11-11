Dev dalgalar sahili dövdü, feribot dev dalgalarla mücadele etti

Çanakkale’de saatteki hızı zaman zaman yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dev dalgalar kordonboyunda sahili adeta dövdü. Sahile ulaşan dev dağalar eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar hayatlarını adeta tehlikeye attı. Çanakkale-Eceabat arasında feribot seferi gerçekleştiren Şehid Ömer Halis Demir’in boğazı geçişi sırasında şiddetli rüzgar ve dev dalgalarla mücadelesi görüntülendi.

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı sonrası kentte sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı’nda fırtınanın etkisinin göstermesiyle birlikte Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında saat 14.00’te yapılması planlanan feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale’de saatteki hızı zaman zaman yaklaşık 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle dev dalgalar kordonboyunda sahili adeta dövdü. Sahile ulaşan dev dağalar eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar hayatlarını adeta tehlikeye attı. Çanakkale-Eceabat arasında feribot seferi gerçekleştiren Şehid Ömer Halis Demir’in boğazı geçişi sırasında şiddetli rüzgar ve dev dalgalarla mücadelesi görüntülendi.