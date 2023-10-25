DoyboxBidaa ilk hızlı tüketim noktası

Türkiye’nin önde gelen yemek şirketi Yankı Yemek A.Ş’nin iştiraki olan Doybox Gıda A.Ş, Bidaa Markası ile girdiği Ev Dışı Tüketim (EDT) pazarından sonra bir yeniliğe daha imza attı. Firma, ‘Bidaadükkan’lar ile planladığı hızlı tüketim noktaları zincirinin ilk halkasını Bursa’da bir AVM’de hizmete sundu.

Bidaadükkanlar, ev dışında yemek yeme alışkanlıklarının değiştiği günümüzde, gençler, çalışan ebeveynler, çekirdek aileler, bekarlar, ofis çalışanları ve evde yemek yapmaya vakit harcamak istemeyen herkese; koruyucusuz ve hijyenik ortamda üretilmiş, hızlı, pratik yiyecekler sunuyor. Bursa’da bir AVM girişinde açılan ilk nokta bu vizyonun somut bir örneği olarak dikkat çekerken, geleneksel lezzetleri ve doğallığı hızlı bir şekilde tüketicilere sunmayı hedefliyor.

Hedef önce Bursa ardından tüm Türkiye

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, açılışta yaptığı konuşmada, ilk aşamada toplumun tüketim alışkanlıklarının yeni konseptleri ile uyumluluğunu görmek için Bursa’da 5 noktada hizmet vermeyi planladıklarını söyledi. Dönmez, Bursa’daki tecrübelerinin ardından tüm Türkiye’de ev yemeği lezzetinde sunum yapacakları hızlı tüketim noktaları olan “bidaadükkânları” kurma hedefiyle ilerlediklerini de vurguladı. Yemek sektöründe 35 yıllık bir deneyime sahip olan olduklarını Bidaa Markası ile geleneksel ev yemeği lezzetinde, tamamen doğal ve hızlı hazırlanabildiğinin altını çizen Coşkun Dönmez, müşterilerine ekonomik fiyatlarla yiyecekler sunmayı amaçladıklarını belirterek, ’Geleneğin Pratik Tadı’ sloganımızla, bu vizyonun bir yansıması olarak öne çıkıyor” dedi.

Coşkun Dönmez, özellikle restoranlar ve fastfood işletmeleri (EDT) için çözüm ortağı olduklarını ve 2 yıldır bu alanda hizmet verdiklerini de belirtti. Bunun yanı sıra, tam otomatik çorba makineleri olan "Doymatikleri" geliştirerek tüketicilere sunmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Dönmez, "Dünya genelinde sağlıklı, koruyucusuz güvenli hızlı tüketim ürünleri, hızla yükselen bir trend haline gelmiş durumda. Özellikle 35 yaş altındaki gençler, yoğun iş temposu ve hızlı yaşam tarzları nedeniyle ev dışında yemek yeme alışkanlığını benimsemekteler. Pratik, hızlı, sağlıklı ve güvenli yemek seçeneklerine olan talep her geçen gün artıyor. Biz de hızla büyüyen bu talebi karşılamak ve geleneksel lezzetleri modern ve hızlı bir şekilde sunmak için yeni yollar arıyoruz. ’Geleneğin Pratik Tadı’ sloganımız, hızlı tüketimtrendini yakından takip etmemizin bir yansımasıdır. Hızlı tüketim pazarındaki büyümeye hızla adapte olmak ve genişlemek istiyoruz.Bursalıları oldukça ekonomik ve tamamen doğal lezzete sahip olan menülerimizi tatmaya bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, BidaaMarkası’nın, gelenekten geleceğe uzanan bir yolculuğun parçası olarak Bidaa Hızlı Tüketim Noktaları zinciriyle geleneksel lezzetleri ev dışına taşıma hedefi, yemek tutkunlarını heyecanlandırıyor.