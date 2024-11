Düzce Depremi'nin 25. Yıl Dönümünde 'Silivri Afete Hazır Mı?' Programı Düzenlendi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri belediyesi, AFAD, Kaymakamlık, İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Kızılay iş birliği ile düzenlenen “Silivri afete hazır mı?” programına katıldı. Programa Başkan Balcıoğlu’nun yanı sıra, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türk Kızılay Silivri Şube Müdürü Emrah Aydın, Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu, meclis üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Başkan Balcıoğlu, Türkiye’nin afet bölgesi olduğuna dikkat çekerek, “Ne yazık ki ülkemiz, depremden sele, yangından fırtınalara kadar pek çok afetin tehdidi altında. Silivri’miz de geçmiş yıllarda sel ve deprem gibi afetler yaşadı; geçtiğimiz haftalarda ise geniş çaplı bir yangına şahit olduk. Yaşadığımız bu acı tecrübeler bize bir gerçeği tekrar tekrar hatırlatıyor: Afetlerin yaratacağı yıkımı en aza indirmek için bilinçli ve planlı bir mücadele şarttır” dedi.

Afetlerle mücadelede en güçlü silahın hazırlıklı olmak olduğuna değinen Başkan Balcıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği içinde riskli binaların tespitinin yapıldığını açıklayan Başkan Balcıoğlu, “Yıkım ve yeniden inşa süreçlerini yürütüyoruz. Şimdiye kadar 35 riskli yapıyı yıkarak güvenli yapılar inşa etmek için gerekli adımları attık. Ayrıca 29 riskli binanın daha tespitini yaparak bu yapılar için de işlemleri başlattık” diye konuştu.

“Geleceğin Silivri’si, depreme ve her türlü afete dayanıklı, modern ve sürdürülebilir bir kent olacak” sözlerini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, geleceğin teminatı olan gençlerin afet bilincine sahip olmasını önemsediklerini söyledi.

Gençlerin afet bilinci kazanmalarının öneminden bahseden Başkan Balcıoğlu, “Sizler, afet bilinci ve hazırlık eğitimleri aldığınızda, yalnızca kendinizi değil, çevrenizi de güvence altına almış oluyorsunuz. Çünkü biliyoruz ki, bir işin ucundan gençler tuttuğunda, o iş gerçekten olmuş demektir” ifadelerine yer verdi.

“Gerçekleştirilen eğitim sayısı 170 bine ulaştı”

İstanbul genelinden gerçekleştirilen eğitim sayısının 170 bine ulaştığını açıklayan Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Silivri Belediyesi olarak mevcut arama kurtarma ekibimiz 27 kişiden oluşmakta olup, yıl başından itibaren orta seviye arama kurtarma ekibimizin de katılımıyla profesyonel ekibimizi 60 kişiye çıkartıyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin ilk eğitmen eğitimine sahip ekiplerimizle ilçemizde 2500 kişiye destek AFAD gönüllüsü eğitimi verdik. Bu eğitime katılanlardan 500 kişi Rumeli Üniversitemizin öğrenci ve akademisyenleri bu konudaki iş birliği ve destekleri için hepinize ve Rektörümüz Prof. DR. Mustafa Kara Hocamıza teşekkür ediyorum. Yine Türkiye’de bir ilk olarak, sağlık problemi bulunmayan tüm personelimize, yani 622 kişiye arama kurtarma eğitimi sağladık. İstanbul ilinde yeni kurulan 13 ekibe arama kurtarma eğitimleri vererek AFAD tarafından akredite olmalarını sağladık”

Başkan Balcıoğlu hem bireysel hem de toplumsal olarak gerekenin yapılması gerektiğini vurguladı, emeği geçen tüm eğitimcilere ve gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu, “Afetlere dirençli bir Silivri için çalışmalarımız tüm paydaşlarımızla beraber devam ediyor” ifadelerine yer verdi. Tozlu, yürütülen çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’a, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na ve gönüllülere teşekkürlerini iletti.

İl AFAD Müdürü Prof. DR. Sayın Haluk Özener, 17 Ağustos 1999’da gerçekleşen depremin milat olması gerektiğini ifade etti. Afetlere hazırlık için gereken her şeyin yapılması gerektiğini ifade eden Özener, AFAD gönüllülerine teşekkürlerini iletti. Özener, doğa olaylarının afete dönüşmemesini diledi, düzenlenen eğitimlerden mutluluk duyduğunu belirtti.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, Rumeli Üniversitesi’nden 500’ün üzerinde öğrencinin afet bilinci eğitimi aldığını vurguladı. Deprem bilincini oluşturmak için çalışan kurumlar olduğunu, deprem anında yapılması gerekenlerin her yerde açıklandığını ifade eden Kara, her bireyin afet bilincine sahip olması gerektiğini söyledi.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, afetlere hazırlıklı olmak adına depreme dayanıksız binaların yıkılıp yeniden yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini belirten Toğan, şu ifadelere yer verdi:

“Artık şunu çok net biliyoruz olacak ve bu deprem 7 şiddetinin üzerinde olacak bu kesin buna göre bizim devletimizin üzerine düşenler var, yerel yönetimimizin üzerine düşenler var, halkımızın üzerine düşenler var, STK’larımızın üzerine düşenler var herkesin üzerine düşen görevler var bu görevleri en kısa ve en etkili şekilde yerine getirmek durumundayız. Silivri bu anlamda iyi bir noktada.”

Programın sonunda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na plaket takdim etti, afetlere hazırlık konusundaki hassasiyeti için teşekkür etti.