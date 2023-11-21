Edirne arama kurtarmada Balkanların merkezi olacak

Edirne’de AFAD ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde arama kurtarma eğitim alanı oluşturulması planlanıyor.

Edirne İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarına katılarak sunum yapan Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Ali Altındal, muhtemel bir İstanbul depreminde kentin büyük sorumluluğa sahip olduğunu ve bu yüzden arama-kurtarma noktasında Edirne’yi Balkanların merkezi yapmak istediklerini belirtti.

Edirne İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarına katılan AFAD İl Müdürü Ali Altındal, yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerine sunum yaptı. Edirne’nin maruz kalabileceği afet risklerine ilişkin sunum yapan Altındal, meclis üyelerinin de sorularını yanıtladı.

Trakya Üniversitesi ile işbirliğiyle arama-kurtarma enkaz ve eğitim alanı oluşturmaya başladıklarını söyleyen Altındal, oluşturulacak alanda balkan coğrafyasına eğitim vermeyi planladıklarını belirtti.

Yaklaşık 6 bin olan AFAD gönüllüsü sayısını 100 binlere çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Altındal, Edirne’yi arama kurtarma alanında balkanların merkezi yapma yolunda çalışmaların devam ettiğini ve ödeneğin geldiğini ifade etti.

"Eğitim verebileceğimiz bir alan oluşturmak istedik"

Trakya Üniversitesi’nin içinde bir eğitim alanı oluşturduklarını vurgulayan Altındal, "Edirne’de hem gönüllülerimiz, hem bu işe destek olan kamu kurumlarının çalışanları, hem de Balkanlardan gelen yabancı uyruklu Türk öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin hizmet alabileceği, her yıl on binlerce arama-kurtarma eğitimi verebileceğimiz bir alan oluşturmak istedik” dedi.

“Edirne yardımlar konusunda çok duyarlı”

Edirnelilerin muhtemel bir afet durumunda yardıma hazır olduğunu ve bu konuda çok duyarlı davrandığını söyleyen Altındal, "Edirneliler her afette yardıma hazır. Elazığ’da, Van’da, Hatay ve Kahramanmaraş’ta da bunu gördük. Yardım etmek, yardım malzemesi toplamak ve bizzat sahaya gidip orada görev almak adına şehrimiz seferber oluyor. Bunu tüm halkımıza yayabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan İl Genel Meclisi AFAD gönüllüsü üyeleri Tamer Karadağ ve Mustafa Üstün’e de çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Altındal, gönüllü sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.