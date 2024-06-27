Edirne'de 5 bin 950 kök kenevir yakalandı

Edirne kenevir bitkisi eken bir şüpheli yakalanırken, 5 bin 950 kök kenevir ele geçirildi.

Edirne'de 5 bin 950 kök kenevir yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne kenevir bitkisi eken bir şüpheli yakalanırken, 5 bin 950 kök kenevir ele geçirildi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkeze bağlı Bosna köyü mevkiinde icra edilen operasyon sonucunda, şüpheli bir şahsın bahçesinde yasadışı ekim ile 5 bin 950 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Yakalanan kenevirlere el konulurken olay ile ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.