Edirne'de gübre bayilerine denetleme

Edirne’de faaliyet gösteren gübre satışı yapan iş yerlerinin denetlendiği bildirildi.

Edirne il Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, teknik personel tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gübre ve bitki koruma ürünlerinin son kullanma tarihlerinin yanı sıra barkod ve etiket kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

“Gübre Takip Sistemine kayıtlı kare kodlu gübre alın”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Gübre Denetim Personelince ’Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’ çerçevesinde Eylül-Ekim 2023 tarihlerinde ilimiz ile bağlı ilçelerde çeşitli gübre numuneleri alınarak, gübre piyasa denetimi yapılmıştır. Söz konusu denetim çalışmaları devam etmektedir. İl müdürlüklerince ruhsatlandırılan bayilerden, Gübre Takip Sistemi kayıtlı karekodlu gübre alın, güvenle kullanın" ifadelerine yer verildi.