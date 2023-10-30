Edirne jandarması Meriç Nehri'nde şişme bot içinde uyuşturucu ele geçirdi

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından Meriç Nehri’nden bot ile karşıya şişme bot ile geçmeye çalışan şüpheli bir şahıs durdurularak yapılan aramada bot içerisinde 33 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin devriye faaliyetleri esnasında Meriç Nehri yakınlarında şüpheli bir şahsın şişme bot ile nehrin karşısına geçmeye çalıştığı sırada yakaladı.

Şişme bot ve şahıs üzerinde yapılan aramada çuval içerisinde 33 kilo 250 gram kubar esrar olarak değerlendirilen uyuşturucu madde elle geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı bilgisinde şüpheli şahıs gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı.