Elektrikli araç sahipleri uzun yola çıkmakta tedirgin

Elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya devam ederken buna paralel olarak şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Sürücüler ise şarj istasyonlarının büyükşehirler dışında yeterli olmadığını düşünüyor.

Elektrikli araçlara geçiş her geçen gün artıyor. Fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçiş yapan sürücüler şarj istasyonlarının konumlarını hesap etmek zorunda kalıyor. Özellikle uzun yola çıkacak sürücüler şarj istasyonlarına ulaşım konusunda tedirginlik yaşayabiliyor. Sürücüler İstanbul gibi büyükşehirlerde istasyonlara kolayca ulaşsa da şehirlerarası yolculuk esnasında istasyonların yeterli olmadığını düşünüyor.

Şarj istasyonlarının yaygınlaşması konusunda görüş belirten Semih Özbek isimli elektrikli araç kullanıcısı, "İnsanlar elektrikli araçlara ülkemizde ilgi gösteriyor. Şarj istasyonları İstanbul için yeterli sayılabilir. Şehir dışına çıkıldığında ise her noktada istasyon bulunmuyor. Bazen şehir dışında az olan istasyonlara ulaştığınızda dolu olabiliyor. Uzun yola çıkmadan önce şarj için durulacak noktaların planlanması gerekmektedir. Benzin istasyonları ve daha fazla lokasyonda istasyonların artırılmasını umuyorum" dedi.

Özbek, "Hızlı şarjlar daha çok tercih ediliyor, hızlı olmayan şarjlar ile şarj etmek 4-5 saati bulabiliyor. DC dediğimiz hızlı şarjlarda yarım saat beklediğimizde yeteri kadar şarj edebiliyorum. Elektrikli araçlar maliyet açısından ve çevre temizliği açısından daha uygun. Elektrikli araçlara geçişte vergilendirme gibi konularda kolaylıklar sağlanmasını ve bu sayede dönüşümün yaygınlaşmasını istiyorum" diye konuştu.