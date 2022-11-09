Esenyurt'ta müşterisinin saçını çekip döven taksici yakalandı

Esenyurt’ta müşterisinin saçını çekip darp eden taksi şoförü yakalandı. Sürücüye çalışma izni ve ruhsat süresinin bittiği halde yolcu taşımaktan bin 823 TL idari para cezası kesilirken, ticari taksi de 15 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca, adli işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde dün 34 TGB 19 plakalı ticari taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma yaşanmıştı. Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darp etmeye başlamıştı. Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki vatandaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale edip ayırmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada ticari taksi şoförünün A.A. olduğu tespit edilerek yakalandı. Yapılan incemeler de, taksi şoförü A. A.’nın belediye tarafından ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımaya devam ettiği öğrenildi. Çalışma izni ve ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımaktan bin 823 TL idari para cezası kesilirken, ticari taksi İBB TUDES yaptırımları çerçevesinde 15 gün süre ile men edildi. Ayrıca A.A. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemleri yapılması için Esenyurt Esenkent Gazi Turgut Arslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.