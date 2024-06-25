EURO 2024: İngiltere: 0 - Slovenya: 0

EURO 2024 C Grubu maçında İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı. İngiltere, grubu lider bitirerek; Slovenya ise grubu üçüncü sırada tamamlayarak en iyi 3.ler arasında yer alarak son 16 turuna yükseldi.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 C Grubu’nun 3. ve son maçında İngiltere ile Slovenya, Köln kentinde bulunan Cologne Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı. İlk yarıda iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen gol sesi çıkmadı ve 45 dakikalık bölüm 0-0’lık skorla tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da tarafların golü bulamamasıyla karşılaşma berabere sonuçlandı. İkinci maçlar sonunda son 16 turuna çıkmayı garantileyen İngiltere, puanını 5’e yükselterek C Grubu’nu liderlikle tamamladı. Slovenya ise 2 puanda kalarak grubu 3. sırada bitirdi. Slovenler, 3 maçta aldığı 3 beraberlikle topladığı 3 puan sonrası, en iyi 3.ler arasında yer alarak son 16 turuna yükseldi.

EURO 2024’te de galibiyet alamayan Slovenya’nın Avrupa şampiyonaları tarihinde galibiyeti bulunmuyor.

EURO 2024’te yarının programı ise şöyle:

E Grubu

19:00 Slovakya - Romanya

19:00 Ukrayna - Belçika

F Grubu

22:00 Çekya - Türkiye

22:00 Gürcistan - Portekiz