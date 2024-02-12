Fatih mahallesi sağlık ocağına kavuştu

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden kaliteli ve çok daha kolay bir şekilde faydalanması adına inşa ettiği aile sağlığı merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediyesi ve hayırsever Zafer ailesi iş birliğiyle Fatih Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 5 hekimli Şefika & Necati Zafer Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 300 metrekare alan üzerine inşa edilen ve alanında uzman hekimlerin görev aldığı aile sağlığı merkeziyle, Fatih Mahallesi sakinleri modern, günümüz ihtiyaçlarına uygun ve yepyeni bir sağlık tesisine kavuşmuş oldu.

YÖNET: “VOLKAN YILMAZ’IN YOLU AÇIK OLSUN”

Törenin açılış konuşmasını yapan Fatih Mahallesi Muhtarı Sadiye Yönet, “Bu değerli yatırımın mahallemize kazandırılmasına öncülük eden başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başkanımızın yolu her zaman açık olsun” dedi.

ZAFER: “BAŞKANIMIZ IŞIK HIZIYLA PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ”

Muhtar Yönet’in ardından konuşan hayırsever İş İnsanı Metin Zafer, “Bugün ailemiz adına çok gurur verici bir gün yaşıyoruz. Kaybettiğimiz babamız Hafız Necati Zafer ve burada bulunan annemiz Şefika Zafer adına bu modern aile sağlığı merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı bir iş yapmak için eşimle düşünürken Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ulaştık. Başkanımız ışık hızıyla bu projeyi hayata geçirdi. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.

İPEKOĞLI: “SAĞLIK HİZMETLERİNE ÇOK DAHA KOLAY ULAŞILACAK”

Zafer’in ardından bir konuşma yapan Silivri İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, “Eski hizmet binamızı fiziki olarak risk taşıması sebebiyle 2023 yılı içerisinde boşaltmış ve farklı adreslerde bugüne kadar hizmetimizi sürdürmüştük. Fatih Mahallesi’nde birinci sınıf sağlık hizmetlerinin yerinde ve etkin bir şekilde sürdürülmesi için Silivri Belediye Başkanlığı ile 2023 yıl içerisinde çalışmalara başladık. Zafer ailesinin katkılarıyla çalışmalarımıza hız verip kısa süre içerisinde yeni bir hizmet binasına kavuştuk. Hizmete açılacak binamızla sağlık hizmetlerine çok daha kolay ulaşılacak. Şefika & Necati Zafer Aile Sağlığı Merkezi’nin Silivri’ye hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’NİN İHTİYAÇLARINI GÖRMEZDEN GELMEDİK”

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bugüne Silivrili hemşehrilerimizin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Diğer pek çok yatırımda olduğu gibi burayı da hayırseverlerimizin yardımları ve destekleriyle inşa ettik. Bu vesileyle sizlerin huzurunda sağlık ocağının yapımını üstlenen hem Nermin hanımefendiye hem de Metin beyefendiye çok ama çok teşekkür ederim. Kanuni Sultan Süleyman; ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözleriyle sağlığın ne anlama geldiğini özetliyor. Silivri Belediyesi olarak; ‘Bizim görev bölgemiz değil, görev alanımıza girmiyor, bu iş Sağlık Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığının veya Spor Bakanlığının işi’ diyerek Silivri'nin ihtiyaçlarını hiçbir zaman görmezden gelmedik. Silivri 5 yıldır kuru vaatler ve kuru söylemlerle değil icraatlar, eserler ve hizmetlerle buluştu. Önümüzdeki 5 yılda da hizmetlerle, eserle ve gönül belediyeciliğiyle yürümeye devam edeceğiz” dedi.

TOĞAN: “PIRIL PIRIL BİR SAĞLIK MERKEZİ MAHALLEMİZE KAZANDIRILDI”

Başkan Yılmaz’ın ardından bir konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri Belediyesinin bu zamana kadar hayata geçirdiği ve sayısını unuttuğumuz hizmetleri devam ediyor. Şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezimizin temeli 3,5 ay önce temeli atıldı. 3,5 ay gibi kısa bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine ve emrine amade, pırıl pırıl bir aile sağlığı merkezi Fatih Mahallesi’ne kazandırılmış oldu. Bu merkezin Fatih Mahallesi’ne kazandırılmasında büyük emeği olan başta kıymetli Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Aile sağlığı merkezimizin mahallemize ve Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, hayırsever Zafer ailesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından Nermin Zafer ve Metin Zafer’e plaket takdim edildi.