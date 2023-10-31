Faygaz boşa uçuyor

Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmentinin çıkış noktası olan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde su sondajı sırasında çıkan doğalgaz 7. Gününde de boşa akmaya devam ederken, TPAO yetkilileri bölgede inceleme yaptı.

Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmentinin çıkış noktası olan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesinde bir hafta önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj çalışmasında bir patlama meydana geldi. Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı. Olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen basınç düşmeden gaz çıkışı sürüyor.

Ganos fay hattı üzerinde meydana gelen bu olay mahalle sakinlerini de tedirgin ederken çevrede boğazları kurutan, yoğun petrol ve gaz kokusu mevcut iken gaz çıkışının olduğu yere pet şişe, taş benzeri maddeler atılınca gaz çıkışı ile atılan maddeler dışarıya fırlatılıyor.

Olayın medyaya yansıması sonrasında TPAO yetkilileri bölgede inceleme yaparak gaz çıkışının yaşandığı alandan numune aldı.