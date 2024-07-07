Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü

2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İlerleyen bölümlerde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.

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Dün akşam Admira Wacker maçında forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü.