Galatasaray, çalışmalarını sürdürdü

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, çalışmalarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde dinamik ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar, 9 Temmuz Salı gününden itibaren yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürecek.