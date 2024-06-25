Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı.

Akşam saatlerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, core, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Çift kale maçlarla devam eden idman taktiksel çalışmalarla da noktalandı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.