Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu Rayo Vallecano'ya kiraladı
Fenerbahçe, kadro yapılanması kapsamında Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun, satın alma opsiyonu ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, kadro yapılanması kapsamında Portekizli futbolcu Miguel Crespo’nun, satın alma opsiyonu ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano’ya kiralandığını duyurdu.
2021-2022 sezonu başında Portekiz ekibi Estoril Praia’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Miguel Crespo, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano’ya kiralandı. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya’nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz" denildi.
27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 3 sezonda 80 maçta görev alırken, 2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ise 10’u Süper Lig, 8’i UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere toplam 18 müsabakada görev alan Portekizli oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.