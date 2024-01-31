Dacia'dan Dakar hamlesi

Dacia, 2025 itibarıyla Dacia Sandriders takımı tarafından Dakar Rallisi ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’nda kullanılacak Sandrider prototipini tanıttı.

Temellerini yeniden tanımlamaya devam eden outdoor ruhuna sahip Dacia, 2025 yılından itibaren Dakar Rallisi’ne ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’na (W2RC) katılıyor. Dünyanın en zorlu ve çetin arazilerinden bazılarıyla mücadele eden marka, kazanmak için tasarlanan Sandrider yarış otomobili prototipini tanıtıyor.

Markanın 2022’de tanıttığı ve yeni fikirler laboratuvarı olarak tanımladığı Manifesto konsept otomobilinden ilham alan Sandrider, özellikle ralli yarışları için tasarlanan tamamen yeni model olarak sunuluyor. Dacia Sandrier, Renault Group’un spor uzmanlığından ve motor sporları konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz şirket olan Prodrive’ın uzmanlığından yararlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre Sandrider, markanın yaklaşımına ve motor sporları ruhuna uygun olarak, performans ve zafere odaklanmak üzere tasarlandı. Bu yenilikçi prototip, öncelikle çeviklik ve ağırlığa odaklanarak Ultimate T1+ kategorisindeki düzenlemelerin sunduğu tüm olanaklardan yararlanıyor. En başından geliştirme sürecine aktif olarak katılan pilotların ve yardımcı pilotların temel ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor. Pilot ve yardımcı pilotlar, projenin başlangıcından itibaren ve henüz birçok test oturumu gerçekleştirilmeden önce, sanal gerçeklik kullanan uygulamalı tasarım süreçleri aracılığıyla deneyimlerini ve bilgilerini tasarımcılara ve mühendislere aktardırlar.

Birçok yönüyle oldukça farklı, aynı zamanda her yönüyle tam bir Dacia olan Sandrider, markanın tüm temel değerlerini en iyi şekilde yansıtıyor.

Motor sporlarının ilk tanıtımı Ekim ayında

Tanıtımı yapılan Sandrider önümüzdeki süreçte birçok ülkede, bir dizi geliştirme testine başlayacak. İlk motor sporları çıkışını ise 5-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Dünya Ralli Raid Şampiyonası’nın (W2RC) Fas ayağı olan 2024 Fas Rallisi’nde gerçekleştirecek.

Markanın resmi W2RC takımı Dacia Sandriders, 2025’te önce Dakar’da ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’nın diğer ayaklarında yarışacak.

Dacia Sandriders, deneyim, yetenek ve coşkuyu birleştiren üç ekibi bir araya getiriyor

49 yaşındaki Fransız ralli pilotu Sébastien Loeb, 2004 ile 2012 yılları arasında art arda dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonası’nı kazandı. Sébastien Loeb motor sporlarının en başarılı pilotu ve tüm zamanların en iyi ralli pilotu olarak kabul ediliyor. Sébastien Loeb, 2016’dan beri Dakar’da yarışıyor. Ona yardımcı pilot Fabian Lurquin eşlik edecek.

Ralli pilotu Cristina Gutierrez Herrero (32), Cross-Country Rallilerinin önde gelen isimlerinden. 2017 ile 2024 yılları arasında sekiz Dakar rallisine katıldı. Cristina, 2021 yılında Cross-Country Rallisi Dünya Kupası’nı T3 kategorisinde kazandı. Ocak 2024’te, genel klasmanda birinci olan Jutta Kleinschmidt’in ardından Dakar kategorisinde (Challenger) zafere ulaşan ikinci kadın oldu. Cristina’nın yardımcı pilotu Pablo Moreno Huete olacak.

Nasser Al-Attiyah, Cross-Country Ralli Dünya Şampiyonasını 5 kez ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonasını 2 kez kazandı. Ayrıca gerçek bir Dakar efsanesi olarak bu etkinliği beş kez kazandı.

Sandrider’ın teknik özellikleri şöyle açıklandı:

FIA sınıfı: Ultimate T1+

Şasi: Boru tipi

Gövde: Karbon fiber

Motor: V6, 3,0 litre, twin-turbo, direkt enjeksiyon

Maksimum güç: 265 kW/360 hp, 5.000 d/d

Maksimum tork:539 Nm, 4.250 d/d

Güç aktarımı: 4x4

Şanzıman: 6 vitesli sıralı

Ön/Arka süspansiyon: Çift salıncak

Süspansiyon yolu: 350 mm

Jantlar: 17 inç alüminyum

Lastikler: BF Goodrich, 37 inç

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik: 4.140 x 2.290 x 1.810 mm

Aks mesafesi: 3000 mm

Ön/Arka uzantılar: 590/550 mm