Filenin Sultanları'nın, Paris 2024'teki maç programı belli oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup müsabakalarında 29 Temmuz'da Hollanda, 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti, 4 Ağustos'ta da İtalya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın, Paris 2024'teki maç programı belli oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup müsabakalarında 29 Temmuz’da Hollanda, 1 Ağustos’ta Dominik Cumhuriyeti, 4 Ağustos’ta da İtalya ile karşılaşacak.

Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz

10.00 Türkiye - Hollanda

1 Ağustos

10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00 Türkiye - İtalya