Galatasaray, Süper Lig'de seriye bağladı: Üst üste 9. maçını kazandı

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup eden Galatasaray, ligde üst üste 9. galibiyetini kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'de seriye bağladı: Üst üste 9. maçını kazandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Trendyol Süper Lig’de deplasmanda Çaykur Rizespor’u mağlup eden Galatasaray, ligde üst üste 9. galibiyetini kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti ve puanını 28’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste 9. galibiyetini elde etti. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Rizespor’u mağlup etmeyi başardı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Galatasaray gelecek hafta Süper Lig’de sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek.