Gençler sanatlarıyla Filistin'i anlatacak

Esenler Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla “Yüreğimde Filistin” temalı şiir, resim, kompozisyon ve sloganlı afiş yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Yarışmalarda derece elde edenlere ödülleri ise 29 Kasım’da düzenlenecek programla takdim edilecek.

Esenler Belediyesi, Filistin’de yaşanan soykırımlara karşı çocukların ve gençlerin farkındalıklarını artırmak amacıyla şiir, resim, kompozisyon ve sloganlı afiş yarışmaları düzenleyecek. Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek olmak için düzenlenecek yarışmalar İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleşecek. Yarışmalar, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak yapılacak. Yarışmalar ile ilgili detaylı bilgiye Esenler Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Yarışmalara başvurular yine bu web siteleri üzerinden gerçekleşecek. Yarışmalarda birinci 10 bin lira, ikinci 7 bin 500 lira ve üçüncü ise 5 bin liralık ödüllerin sahibi olacak.