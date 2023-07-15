Görünmez kazada hayatı kaybeden yaşlı adam toprağa verildi

Bilecik'te, geri manevra yapan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görünmez kazada hayatı kaybeden yaşlı adam toprağa verildi
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Silivri Kariyer

Bilecik’te, geri manevra yapan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay dün Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Körkuyu mevkiinde meydana gelmişti. Salih Pehlivan (82), Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Körkuyu mevkiindeki tarlasında ekinlerini biçerdöver ile biçtikten sonra malzemelerini toplamaya başladı. Bu esnada biçer döver malzemelerini almak için tarlaya giren 11 ABL 796 plakalı kamyonet sürüsü Kenan Y. geri manevra yapmaya başladı. Eşyalarını toplayan Salih Pehlivan, kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaşlı adam burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adam bugün Gölpazarı Reşadiye Mahallesi Osmangazi Camii’nde ikindi namazından sonra kılınan cenazesi Reşadiye Mezarlığına defnedildi.