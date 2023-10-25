Güngören'de çocuk hırsızın soğukkanlılığı kamerada: Kadının cebindeki telefonu böyle çaldı

Güngören'de küçük çocuğun, alışveriş yapan kadının cebindeki telefonu çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız çocuğun telefonu çaldığı anlardaki soğukkanlılığı ise dikkat çekti.

Güngören'de çocuk hırsızın soğukkanlılığı kamerada: Kadının cebindeki telefonu böyle çaldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Güngören’de küçük çocuğun, alışveriş yapan kadının cebindeki telefonu çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız çocuğun telefonu çaldığı anlardaki soğukkanlılığı ise dikkat çekti.

Olay, 22 Ekim Cumartesi günü Güngören’de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, küçük çocuk, alışveriş yapan kadının arkasına sessizce yanaştı. Kadını cebindeki telefonu gözüne kestiren çocuk hırsız, bir kaç denemede başarılı olamadı. Fırsat kollayan çocuk hırsız, son denemesinde kadının cebindeki telefonu çaldı. Soğukkanlı hırsız ardından, sakin adımlarla olay yerinden uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman