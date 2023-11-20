Gürsu Belediyesi'nden bir ilk daha

Gürsu Belediyesi, bir ilke daha imza atıyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Bursa Model Fabrika işbirliği ile hayata geçirilen yeni uygulama süreci, Türkiye’de ilk kez Gürsu Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor.

Gürsu Belediyesi, yeni çağın en çok benimsenen iş modellerinden yalın ve dijital iş üretim sürecini resmi bir yapıya kavuşturarak yeni bir uygulama süreci başlatıyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Bursa Model Fabrika’nın ortak olduğu yeni süreçte, Gürsu Belediyesi ARGE Müdürlüğü koordinesinde belediyenin tüm birim ve iş süreçlerinde Yalın ve Dijital Belediyecilik uygulamalarına yönelik eğitimler ve çalışmalar yapılacak. Sürecin yol haritası için bir araya gelen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ARGE ve Yalın Ofis Direktörü Hüseyin Özmen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök ve Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Belediyemizin ARGE ve Yalın Ofis direktörlüğünde ’Sürekli İyileştirme’, ’Müşteri Odaklılık’ ve ’Yalın ve Dijital Belediyecilik Uygulamaları’ yürüteceğiz. Hedefimiz, belediyecilik hizmetlerinde verimlilik ve etkinliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması. Bu yüzden dijital uygulamaları da devreye alacağız" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök ise, "Gürsu Belediyesi’nin Yalın ve Dijital Belediyecilik uygulamalarını başlatmasından dolayı çok mutluyuz. Bu uygulamalar, belediyenin tüm birimlerinde iş süreçlerini daha verimli ve etkin hale getirecektir" diye konuştu.

Projenin finansmanında Dijital Avrupa hibe programından yararlanılması hedefleniyor.