Hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Çanakkale'de açık cezaevinden firar eden hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. (27) Gelibolu'da polis tarafından yakalandı.

Hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Çanakkale’de açık cezaevinden firar eden hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. (27) Gelibolu’da polis tarafından yakalandı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan ve firar durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Çanakkale açık cezaevinden dün firar eden hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli N.Ç. emniyetteki işlemlerinin adından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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