Haziran Ayı Rekor Kırdı: 2024, Dünyanın En Sıcak Yılı Olabilir

Tarihi Rekor: 2024 Haziran Ayı

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yayımlanan aylık bültende, 2024 Haziran ayının, 2023'ten bu yana gezegenin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

2023'ü Geride Bırakabilir

Bazı bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliği ve El Nino doğal hava fenomeninin her ikisinin de yıl içinde sıcaklıkları rekor seviyelere çıkarmasının ardından, son verilerin 2024'ün kayıtların tutulduğu tarihten bu yana en sıcak yıl olarak 2023'ü geride bırakabileceğini öngörüyor.

Yüzde 95 İhtimalle En Sıcak Yıl

Berkeley Earth'te araştırmacı bilim insanı olan Zeke Hausfather, "Şu anda 2024'ün 2023'ü geçerek küresel yüzey sıcaklığı kayıtlarının 1800'lerin ortalarında başlamasından bu yana en sıcak yıl olma şansının yaklaşık yüzde 95 olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Hac Ziyaretinde Şiddetli Sıcaklar Can Aldı

Değişen iklim, 2024 yılında dünya çapında feci sonuçlar doğurmaya başladı. Geçen ay, hac ziyareti sırasında 1.000'den fazla insan şiddetli sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Daha önce görülmemiş derecede uzun bir sıcak hava dalgasına maruz kalan Yeni Delhi'de ve Yunanistan'da turistler arasında da sıcaktan ölümler kaydedildi.

El Nino'yu Durduramayız, Fosil Yakıtları Bırakabiliriz

Imperial College London Grantham Enstitüsü'nde iklim bilimci olan Friederike Otto, 2024'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olma ihtimalinin "yüksek" olduğunu belirterek, "El Nino doğal olarak meydana gelen ve her zaman gelip geçecek bir olgudur. El Nino'yu durduramayız ama petrol, gaz ve kömür yakmayı durdurabiliriz" dedi. Dünya şu anda nötr koşullarda bulunuyor ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha soğuk La Nina koşullarının oluşması bekleniyor.

Fosil Yakıtların Etkisi

Fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan sera gazı emisyonları, iklim değişikliğinin ana nedeni olarak kabul ediliyor. Küresel ısınmayı engelleme vaatlerine rağmen, ülkeler bu emisyonları toplu olarak azaltmakta başarısız oldular ve sıcaklıklar on yıllardır istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

Sanayi Öncesi Dönemden Bu Yana En Yüksek Sıcaklık

C3S, Haziran ayında sona eren 12 aylık dönemde, dünyanın ortalama sıcaklığının, 1850-1900 sanayi öncesi dönemdeki ortalamanın 1.64 santigrat derece üzerinde olduğunu ve bu değerin, böyle bir dönem için kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğunu açıkladı.

2024 yılının iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler için bir dönüm noktası olması bekleniyor. Bilim insanları, fosil yakıtların kullanımını azaltarak bu krizin etkilerini hafifletebileceğimizi vurguluyor.