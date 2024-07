0.25 Gram Altın Yok Satıyor

Yüzyılların yatırım aracı olan altın, güvenilirliği ile her zaman dikkat çekiyor. Değişen fiyatlar, yatırımcıların tercihlerinde de değişikliklere neden oluyor. Uzun vadede sürekli yükselişte olan sarı metal, yatırımcıların ilgisini çekerken, yeni bir trend de ortaya çıkmış durumda: 0.25 gram altın.

Yeni Trend: 0.25 Gram Altın

Geleneksel olarak gram ve çeyrek altın tercih eden vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle zorlanmaya başladı. Bu durumda, kenara koymakta zorlananların eli 0.25 gramlık altınlara uzanıyor. Özellikle düğün sezonunda yok satan bu çeyrek gramlık altınlar, son günlerde 619 TL civarında seyrediyor.

Yatırımcıların Yeni Gözdesi

0.25 gram altın, hem bütçe dostu olması hem de kolay ulaşılabilirliği sayesinde yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. Küçük birikimlerini değerlendirmek isteyenler için ideal olan bu altınlar, büyük altın parçalarına oranla daha fazla talep görüyor.

Altın Her Zaman Güvenilir

Yatırımcıların güvenilir maden olan altına yönelimi devam ediyor. Altın, tarih boyunca güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinirken, küçük gramajlı altınlar ise bu güveni daha ulaşılabilir kılıyor. Özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için altın, her zaman en iyi seçenekler arasında yer alıyor.

Düğün Sezonunda Yoğun Talep

Düğün sezonunda çeyrek gram altınlara olan talep daha da artıyor. Düğünlerde hediye olarak tercih edilen bu altınlar, hem uygun fiyatı hem de kullanışlılığı ile dikkat çekiyor. Şu an piyasada 619 TL civarında satılan bu altınlar, yatırımcılar ve hediye düşünenler için cazip bir seçenek sunuyor.