Hazırlık maçı yaptılar

Bozüyük Vitra Spor ile Anadolu Üniversitesi Spor U13 takımları hazırlık maçı yaptı.

Hazırlık maçı yaptılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bozüyük Vitra Spor ile Anadolu Üniversitesi Spor U13 takımları hazırlık maçı yaptı.

Bölgesel Amatör Lig maçlarının başlamasına az bir süre kala Bozüyük Vitra Spor ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulüpleri Bozüyük Kapalı Spor Salonu Sentetik sahasında hazırlık maçı için karşılaştılar.

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Eskişehir ve Bozüyük’lü taraftar ve ailelerinde izleyici oldukları karşılaşmada Bozüyük Vitra Spor’un 4-3 galibiyeti ile sonuçlandı.