Hırsızlar gizli bölmede yakalandı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde hakkında arama kaydı bulunan 4 hırsız saklandıkları evdeki gizli bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ve haklarında arama kaydı olan N.G., C.Y., M.U. ve Ç.G. yakalandı.

Ekiplerin uzun süredir takip ettiği zanlılar, evlerinin yatak odası ile ebeveyn odası arasında oluşturdukları gizli bölmede saklanırken yakalandı. Operasyonda, başka bir ilden çalındığı tespit edilen bir adet tabancaya da el konuldu.