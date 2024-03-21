İhlas Kuzuluk Termal Otel 4 yıldızlı oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli 3 yıldızlı otel olarak 2004 yılında hizmete giren ve Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri’nin tamamını yerine getirerek ‘3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nı alan İhlas Kuzuluk Termal Otel yaptığı değişimler ve yeni yüzü ile 4 yıldızlı termal otel belgesini aldı.

Huzur veren kuş seslerinin cıvıltılarının ve yeşilin birbirine karıştığı, tabiatın tüm güzelliklerini bir arada bulunduran termal tesis, müşterilerine yorgunluklarını giderebilme ve doğa ile iç içe olabilme fırsatını sunuyor. Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri’nin tamamını yerine getirerek ‘3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nı alan İhlas Kuzuluk Termal Otel yaptığı değişimler ve yeni yüzü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın incelemelerinin ardından 4 yıldızlı termal otel belgesini aldı.

24 saat boyunca termal su

Akyazı ilçesinin doğası ve termal suyu ile ünlü Kuzuluk bölgesinde 2004 yılında hizmete giren İhlas Kuzuluk Termal Otel; 59 standart, 3 suit, 2 apart ve 1 bedensel engelli odası ile toplamda 65 odalı olup, 130 yatak kapasitene sahip. Otel, konaklayan misafirlerin her türlü kişisel ihtiyaçları ve rahatlığı düşünülerek dizayn edildi. Otelin odalarındaki küvetlerde 24 saat boyunca termal su bulunuyor. Otelin 200 kişilik restoranı, 150 kişilik yemek salonu ve 300 kişilik açık yemek alanında yarım pansiyon, tam pansiyon, ala carte ve düğün, nişan, kına gibi cemiyet organizasyonlarıyla hizmet verilmekte.

Huzurlu ve güvenli ortamda hizmet

Her türlü organizasyon için gerekli tüm konfor ve teknik donanıma sahip olan 90 kişilik çok amaçlı salon ve 45 kişilik toplantı salonunda şirket içi eğitim, seminer ve bayi toplantıları gerçekleştiriliyor. Termal ve sağlık ünitelerinde ailece girilebilecek 3 adet özel Termal Kaplıca ünitesi, sauna ve 2 masaj ünitesi bulunmakta. Çocuklar ve sporseverler için otelin bahçesinde çocuk parkı ve spor aletleri bulunmakta. Otelin karşısında bulunan erkeklere ve kadınlara özel genel termal havuzlardan da otel misafirleri kaplıca suyundan faydalanabiliyor.

İhlas Kuzuluk Termal Otel saygın ve kaliteli hizmet anlayışı, tecrübeli ve deneyimli personeli ile huzurlu ve güvenli bir ortamda müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.