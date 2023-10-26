İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İznik-Yenişehir yolu üzerinde kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi ağır yaralandı.
İznik-Yenişehir yolu üzerinde kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, İznik-Yenişehir yolu Derbent Mahallesi yol üzerinde meydana geldi. Domates yüklü kamyonet ile karşı istikametten gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda otomobildeki 4 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi çıkardı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.