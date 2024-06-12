İSPARK ücretlerine yüzde 35'e varan zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapılan oylamada İSPARK ücret tarifelerine yüzde 35'e varan zam içeren Revize Ücret Tarifesi oy çokluğu ile kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde yapılan oylamada İSPARK ücret tarifelerine yüzde 35’e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.
İBB Meclisi’nde komisyon raporları görüşüldü. Toplantıda komisyon raporları oylamaya sunuldu. İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35’e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya yükseldi.