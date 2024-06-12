Zabıta Ekiplerinden Kurban Bayramı Öncesi Market Denetimi

Zabıta ekipleri, vatandaşların bayram alışverişlerini güvenli ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için marketlerde titiz bir inceleme yaptı. Raflarda bulunan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilerek, kasa fiyatları ile reyon fiyatlarının uyumlu olup olmadığı denetlendi. Tespit edilen olumsuzluklar hakkında market yetkililerine gerekli uyarılar yapıldı ve kurallara uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin bayram süresince de devam edeceğini belirterek, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için her türlü önlemin alındığını vurguladı.