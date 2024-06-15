İstanbul'da kurbanlık dana firarda: Trafiği birbirine katan dana iki ilçe değiştirdi

Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da kurbanlık dana firarda: Trafiği birbirine katan dana iki ilçe değiştirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kağıthane’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane’den Sarıyer’e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı. Koşmaya başlayan kurbanlık ilçenin en işlek olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girdi. Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane’den Sarıyer’e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.

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