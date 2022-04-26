İstanbul merkezli 5 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 8 gözaltı

Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Polis kamerasına da yansıyan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

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  • 26.04.2022 10:35
  • Güncelleme: 26.04.2022 11:18
İstanbul merkezli 5 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 8 gözaltı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Polis kamerasına da yansıyan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 milyon 500 bin liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Eskişehir, Denizli ve Gaziantep’te 9 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 8 kişi gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya konu olan dolandırıcılık olayı, iddiaya göre A.A.’nın ihbarıyla başladı. A.A., maaş aldığı bankadan tanıdığı şüpheli H.Z.’nin, kendisine kripto paraya yatırım yapması gerektiğini belirttiği, daha sonrasında bu teklifinde ısrarcı olduğunu ve kendisinin teklifi kabul ettiğini iddia etti. Savcılığa yansıyan olayda, iddiaya göre şüpheli H.Z., mağdur olarak görünen A.A.’ya Londra’da faaliyet gösterdiği ileri sürülen bir şirkette çalışan olan “Mert” isimli şahsa yönlendirdi. Bu şahsın A.A. ile iletişime geçerek yönlendirdiği ve kripto para borsası hesabı açtırdığı, telefonuna da uzaktan bağlanmak için yazılım yüklettiği iddia edildi. Daha sonra A.A.’ya ait paraların kripto para borsasına gönderilerek toplamda 12,77 adet kripto para alındığı anlaşıldı. Alınan kripto paranın A.A.’nın bilgisi ve rızası dışında uzaktan erişim programı aracılığı ile diğer şüpheli şahısların kripto para hesaplarına gönderildiği kaydedilirken, gönderilen sanal paranın güncel kurdaki TL karşılığının 7 milyon 500 bin lira olduğu aktarıldı.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 8 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların polisteki sorgusuna başlanırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

SHA Editör
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