İstanbullular Riva'ya akın etti, trafik yoğunluğu oluştu

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, Beykoz Riva’ya akın etti. Yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için Beykoz Riva’ya akın etti. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar serinlemek için denize giderken, bazıları ise gezmek için Beykoz’a gitti. Riva yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.