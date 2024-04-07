Jandarma Genel Komutanlığı'ndan animasyonlu 'Jandarma Togg' paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı animasyonlu Togg paylaşımı ile bayramda uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan animasyonlu 'Jandarma Togg' paylaşımı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı animasyonlu Togg paylaşımı ile bayramda uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından animasyonlu ‘Jandarma Togg’ paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatılırken trafikte emniyet kemeri takmanın önemi vurgulandı. Trafik kurallarının hatırlatılacağı animasyon ise devam edeceği bildirildi.

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