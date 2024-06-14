Jandarma operasyonunda 1 organizatör ve 6 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada 1 organizatör ve 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmada, Ayvalık ilçesinde müdahale edilen göçmen kaçakçılığı olayında; 1 Organizatör ve 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 1 Otomobil ve 12 bin 695 TL nakit para ele geçirildi.