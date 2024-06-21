Kaçak kazı yapan 2 kişi girdikleri çukurda zehirlenerek hayatını kaybetti

Bilecik’in Söğüt ilçesinde kazı yaptıkları çukurda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenleri ekipler tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Söğüt ilçelerine bağlı Zemzemiye Köyünde izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2 kişi, açtıkları çukurda zehirlenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipleri tarafından özel kıyafet ve ekipmanlar ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde S.G. (36 ) ve T.B. (38) isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler tarafından çukurdan çıkartılan cansız bedenler Söğüt Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Şahısların kesin ölüm nedenleri yapılacak olan otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.